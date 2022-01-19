Главный инфекционист Москвы рассказала, что принимать при симптомах "омикрона"

Самолечение антибиотиками неприемлемо

В случае возникновения первых признаков инфицирования коронавирусной инфекцией помощь окажут жаропонижающие и противовирусные препараты. Об этом в среду, 19 января, рассказала главный инфекционист департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина.

Эксперт уточнила, что проявления омикрон-штамма схожи с классической симптоматикой ОРВИ. Начало заболевания, как правило, сопровождается интоксикацией и высокой температурой, головной и мышечной болью.

Для таких случаев медик порекомендовала измерять температуру тела три раза в день и принимать жаропонижающие препараты (ибупрофен, парацетамол), а также выпивать не менее 2 литров жидкости в сутки.

Среди противовирусных лекарств, способных облегчить состояние, Сметанина назвала препараты интерферон-альфа: гриппферон, генферон лайт и другие. В другую группу противовирусных входят средства с широким спектром активности, например, умифеновир (арбидол), которые препятствуют взаимодействию вируса с клетками организма.

При этом врач подчеркнула, что следует отказаться от самолечения антибиотиками, сообщает АГН "Москва".

Ранее сообщалось, что первый в мире препарат специфического антиковидного иммуноглобулина "Ковид-глобулин" успешно прошел две заключительные фазы клинических исследований, доказав свою безопасность и эффективность. Препарат содержит антитела к коронавирусу. Его введение помогает организму не допустить перехода заболевания в более тяжелую форму и побороть инфекцию.

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