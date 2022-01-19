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ВОЗ: заболеваемость коронавирусом в мире за неделю выросла на 20%

10:26
  • среда
  • 19 января 2022

Более 18 миллионов случаев ковида выявили в мире за неделю - это новый антирекорд

Более 18 миллионов случаев ковида выявили в мире за неделю. Это новый антирекорд. Про данным ВОЗ, заболеваемость за семь дней выросла на 20 процентов, а смертность - на четыре.

Во Всемирной организации здравоохранения сильно обеспокоены штаммом "омикрон". Он не только быстро распространяется, но и способен вызвать новые мутации.

Во Франции, где омикрон доминирует, за сутки зафиксировали максимальные 460 тысяч заболевших. Система здравоохранения не справляется. Более двухсот тысяч ежедневно регистрируют в Италии. Растет и число жертв. Власти сообщают - умирают в основном жители старше 80 лет и непривитые. Сложная обстановка и в Чехии, сегодня кабмин рассмотрит вопрос об обязательной вакцинации пожилых граждан и представителей отдельных профессий.

Рекордное число новых инфицированных в Бразилии - почти 140 тысяч. А в Парагвае тест на коронавирус дал положительный результат у президента. Марио Абдо Бенитес был привит и переносит заболевание в лёгкой форме.

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