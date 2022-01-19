В заходящий на посадку в Сочи самолет ударила молния

Воздушное судно было отстранено от полетов
Вечером вторника в заходивший на посадку в аэропорту Сочи самолет попала молния, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу ГК "Аэродинамика".
"Рейс "Уральских авиалиний" при заходе на посадку подвергся удару молнии. Воздушное судно было отстранено от полетов для проверки технического состояния", - сказано в сообщении.
Уточняется, что следующий рейс этого лайнера был отменен.
До 21:00 в районе воздушной гавани сохранялись сложные погодные условия, был ливень с грозой.
Газета "Известия" привела сообщение командира самолета диспетчеру: "После взлета на высоте примерно 5 тыс. футов был удар молнии в носовой обтекатель. Параметры полета нормальные, параметры двигателя в норме".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram