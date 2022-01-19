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В заходящий на посадку в Сочи самолет ударила молния

10:23
  • среда
  • 19 января 2022

Воздушное судно было отстранено от полетов

Вечером вторника в заходивший на посадку в аэропорту Сочи самолет попала молния, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу ГК "Аэродинамика".
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"Рейс "Уральских авиалиний" при заходе на посадку подвергся удару молнии. Воздушное судно было отстранено от полетов для проверки технического состояния", - сказано в сообщении.

Уточняется, что следующий рейс этого лайнера был отменен.

До 21:00 в районе воздушной гавани сохранялись сложные погодные условия, был ливень с грозой.

Газета "Известия" привела сообщение командира самолета диспетчеру: "После взлета на высоте примерно 5 тыс. футов был удар молнии в носовой обтекатель. Параметры полета нормальные, параметры двигателя в норме".

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