Актриса Воронкова попала в реанимацию после пожара в квартире

В доме актрисы загорелась елка

Заслуженная артистка России, актриса Вера Воронкова и ее 14-летняя дочь госпитализированы в Москве после пожара в квартире.

Артистку поместили в реанимацию. По данным "Известий", у женщины выявлен тяжелый ожог верхних дыхательных путей и термоингаляционное поражение.

Предварительно, в доме Воронковой загорелась новогодняя елка. Причина – замыкание проводки в гостиной.

Заслуженная артистка России Вера Воронкова - российская актриса театра и кино. Она известна по работе в сериалах "Предчувствие", "Марш Турецкого", "Каменская-4", "Журов".

Видео: смотрите выпуск программы "Мой герой" с участием Веры Воронковой на ТВЦ

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