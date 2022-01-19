ГИБДД Москвы назвала пять наиболее опасных нарушений в 2021 году

Водителям следует быть внимательнее на дорогах

Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы, самым опасным нарушением правил дорожного движения по итогам 2021 года стало несоблюдение дистанции.

"Именно из-за несоблюдения безопасного расстояния до впереди идущего автомобиля люди чаще всего гибли и страдали на московских дорогах", - приводит сообщение ТАСС.

Вторую строчку рейтинга заняло несоблюдение очередности проезда. В пятерку также попали нарушение правил проезда пешеходных переходов, несоответствие скорости конкретным условиям, нарушение правил перестроения.

В ГИБДД уточнили, что приводят к нарушениям зачастую чрезмерная самоуверенность и невнимательность водителей.

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