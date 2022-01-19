ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Думе опровергли введение новых законодательных ограничений из-за COVID-19

10:20
  • среда
  • 19 января 2022

Ситуация в стране управляемая

В России не планируется введение новых законодательных ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 19 января, рассказал глава думского комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов.
Песков: локдаун в масштабах всей страны не обсуждается

Парламентарий заявил, что ситуация с COVID-19 в стране управляемая, "в принципе, мы готовы".

По словам Хубезова, уже введенных ранее мер противодействия распространению коронавируса достаточно. С учетом этого какие-либо новые законодательные ограничения не планируются, цитирует депутата РИА Новости.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о новом правительственном плане по борьбе с распространением штамма "омикрон". Хотя нет полной ясности, как быстро будет распространяться "омикрон", надо быть готовыми к любому варианту, отметил глава кабмина.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Коронавирус
Коронавирус
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.