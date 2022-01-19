В Думе опровергли введение новых законодательных ограничений из-за COVID-19

Ситуация в стране управляемая

В России не планируется введение новых законодательных ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 19 января, рассказал глава думского комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

Парламентарий заявил, что ситуация с COVID-19 в стране управляемая, "в принципе, мы готовы".

По словам Хубезова, уже введенных ранее мер противодействия распространению коронавируса достаточно. С учетом этого какие-либо новые законодательные ограничения не планируются, цитирует депутата РИА Новости.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о новом правительственном плане по борьбе с распространением штамма "омикрон". Хотя нет полной ясности, как быстро будет распространяться "омикрон", надо быть готовыми к любому варианту, отметил глава кабмина.

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