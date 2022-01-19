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Экспресс-тестирование на COVID-19 в Москве прошли полмиллиона человек

10:41
  • среда
  • 19 января 2022

Число желающих пройти тестирование растет

В Москве уже почти 500 тысяч человек прошли быструю диагностику на коронавирусную инфекцию. Об этом в среду, 19 января, рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития, руководитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в городе Анастасия Ракова.
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Заммэра отметила, что с начала 2022 года количество москвичей, сдающих экспресс-тест на коронавирус, увеличилось в два раза. Поскольку число желающих сдать тесты растет, лучше заполнять заявку заранее.

Сделать это можно на сайте и в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО". В заявке следует указать фамилию, имя и отчество, данные документа, удостоверяющего личность, или номер СНИЛС или полиса ОМС, дату рождения, пол, номер телефона и адрес фактического проживания.

Сдать экспресс-тест можно бесплатно в 71 городском пункте в центрах "Мои документы", популярных общественных местах, торговых центрах, семи транспортно-пересадочных узлах, вестибюлях пяти станций метрополитена.

В случае положительного результата экспресс-теста сразу берут мазок на ПЦР-исследование, это также бесплатно, сообщает АГН "Москва".

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о новом правительственном плане по борьбе с распространением штамма "омикрон". Также глава кабмина подчеркнул, что необходимо усилить тестирование и контроль за соблюдением санитарных мер.

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