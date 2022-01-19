В Дагестане накрыли банду фальшивомонетчиков

Деньги на 95% походили на оригинальные

Сотрудники ФСБ и МВД пресекли деятельность банды фальшивомонетчиков в Дагестане, которые подпольно печатали купюры номиналом пять тысяч рублей.

Подпольная типография находилась в селе Сергокала Сергокалинского района республики. Задержаны пять жителей Дагестана, они заключены под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье "Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг".

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, злоумышленники изготавливали и сбывали поддельные банковские билеты Центробанка, дублирующие на 90-95% оригинальные банкноты. Всего были изъяты денежные знаки на сумму 12 миллионов рублей.

По месту жительства задержанных прошли обыски. Правоохранительные органы изъяли четыре клише, пресс-станок и 10 цветных картриджей к принтеру.

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