Эрдоган позвал Путина и Зеленского на переговоры

Анкара хочет содействовать диалогу Москвы и Киева

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын сообщил, что Реджеп Тайип Эрдоган пригласил президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в республику.

По словам Калына, Анкара готова прилагать усилия для снижения напряженности между Москвой и Киевом.

"На самом деле, он даже пригласил их обоих приехать в Турцию, если они хотят встретиться и разобраться в своих проблемах и разногласиях", - цитирует Калына газета Sabah.

При этом в ближайшие несколько недель Эрдоган сам собирается посетить Украину.

Ранее Зеленский предложил организовать трехсторонний саммит с участием Владимира Путина и Джо Байдена. В Кремле на этом заметили, что для обсуждения российско-украинских отношений США не нужны.

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