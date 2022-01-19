ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Эрдоган позвал Путина и Зеленского на переговоры

10:33
  • среда
  • 19 января 2022

Анкара хочет содействовать диалогу Москвы и Киева

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын сообщил, что Реджеп Тайип Эрдоган пригласил президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в республику.
Эрдоган заявил о желании поговорить с Путиным

По словам Калына, Анкара готова прилагать усилия для снижения напряженности между Москвой и Киевом.

"На самом деле, он даже пригласил их обоих приехать в Турцию, если они хотят встретиться и разобраться в своих проблемах и разногласиях", - цитирует Калына газета Sabah.

При этом в ближайшие несколько недель Эрдоган сам собирается посетить Украину.

Ранее Зеленский предложил организовать трехсторонний саммит с участием Владимира Путина и Джо Байдена. В Кремле на этом заметили, что для обсуждения российско-украинских отношений США не нужны.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Реджеп Эрдоган и Владимир Путин
Реджеп Эрдоган и Владимир Путин
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.