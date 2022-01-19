Украина получила от Британии противотанковые средства

Берлин выступает против поставок оружия Киеву

Вооружённые силы Украины получили от Великобритании партию лёгких противотанковых средств. В Лондоне объяснили поставки необходимостью увеличить обороноспособность страны. О намерении направить военную помощь Киеву заявляют и в США. На планы Вашингтона уже отреагировали в нашем посольстве.

Boeing C-17 Globemaster королевских ВВС разгружают на взлетно-посадочной полосе. Этим рейсом из Великобритании на Украину доставили партию легкого противотанкового оружия. Всего накануне в аэропорту "Борисполь" приземлилось как минимум 5 британских военно-транспортных самолетов. Еще один борт доставил груз во Львов. Пункт отправления - город Хантсвилл, штат Алабама, рядом с ним расположен Редстоунский арсенал армии США.

"Несомненно, это усилит наши оборонительные возможности. И я хочу подчеркнуть, что эта помощь будет использована исключительно для защиты наших войск, инфраструктуры и мирного населения", - заявил Анатолий Петренко, заместитель министра обороны Украины по вопросам интеграции.

Эксперты сразу обратили внимание: британские самолеты вынуждены делать большой крюк – облетать территорию Германии.

Берлин не разрешил использовать свое воздушное пространство, поскольку выступает против поставок оружия Киеву и настаивает на решении спорных вопросов путем дипломатии. То есть единства по украинскому вопросу в НАТО нет. Военно- дипломатический корпус прибыл на Украину из Канады.

Как сообщает канал CBS, это 200 спецназовцев-инструкторов. И глава МИД Канады Мелани Жоли. Этим утром в Борисполе встретили еще одного статусного гостя – госсекретаря США Энтони Блинкена. Он встретится с президентом Владимиром Зеленским.

О ситуации в Восточной Европе вновь долго и охотно говорила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки: "Сейчас мы находимся на той стадии, когда Россия может в любой момент начать атаку на Украину. И то, что собирается сделать госсекретарь Блинкен, - это очень четко подчеркнуть, что существует дипломатический путь".

Собственно, решить вопрос о юридически закрепленных гарантиях безопасности за столом переговоров Москва и предлагает. Позиция Россия предельно четкая: вступление Украины в НАТО и появление военных баз западных стран в Азовском море являются "красными линиями".

Отвечая на заявления Белого дома, посольство России в США в очередной раз подчеркнуло: Москва ни на кого не собирается нападать. Напомнило, что практика перемещения войск на собственной земле – суверенное право. Российские дипломаты призвали Вашингтон не нагнетать напряженность вокруг Донбасса. И главное - не подталкивать "горячие головы" в Киеве к новым провокациям.

"Если США на самом деле привержены дипломатическим усилиям по урегулированию внутриукраинского конфликта, им стоит отказаться от планов по поставкам новых партий вооружений для ВСУ. Вместо этого, Вашингтону следовало бы воспользоваться своим влиянием на власти Украины, чтобы убедить их прекратить саботаж Минских договоренностей", - говорится в сообщении дипломатов.

Одному из тех, кто ставил подпись под этими соглашениями, сегодня явно не до новостей с линии разграничения – решается его собственная судьба. Днем Печерский суд Киева после полуторадневной паузы должен избрать меру пресечения для Петра Порошенко. Пятого президента Украины обвиняют финансировании терроризма, госизмене и создании террористической организации. Порошенко грозит до 15 лет лишения свободы и конфискация имущества.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram