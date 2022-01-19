Мобилизация больниц и вакцинация: как идет борьба с "омикроном" в России и мире

Чтобы не допустить взрывного роста заболеваемости, власти усиливают меры безопасности

По данным оперативного штаба, в России за сутки выявили 33 тысячи 899 случаев коронавируса. Штамм "омикрон" обнаружили уже в 42 регионах. В Москве эта мутация уже стала доминирующей. Чтобы не допустить взрывного роста заболеваемости, по всей стране усиливают меры безопасности.

Калининградская и Кировская области, Чеченская и республика Ингушетия – "омикрон" охватывает всё больше регионов. В столице уже около 1250 заразившихся новым штаммом. Причём большинство заболевших не выезжали за пределы Москвы, сообщают в Роспотребнадзоре. Завозные же случаи, как правило, результат новогодних поездок в Турцию, Доминиканку или Египет.

"Какая-то часть выезжала за пределы не только нашей республики, но и страны. В результате за неделю отмечается рост заболеваемости. Наибольший рост отмечается среди молодого поколения", - сказала Елена Кузьмина, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Бурятии.

Системы здравоохранения регионов вновь готовятся работать на пределе возможностей. Накануне мобилизовали поликлиники и больницы Санкт-Петербурга. Число госпитализаций – по-прежнему главный показатель опасности вируса, отметил накануне глава правительства. И хотя пока количество тяжело больных "омикроном" не вызывает сильной тревоги, сказать, как поведёт себя новый штамм в дальнейшем, трудно. А потому важно быть готовыми к любому развитию ситуации и продолжать кампанию по вакцинации.

"Более половины людей получили две дозы вакцины. Но если мы посмотрим на Африку, то наш региональный офис заявляет о том, что там вакцинировано только 7% населения", - говорит директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

А потому пока Всемирная организация здравоохранения фиксирует колоссальный рост заболеваемости: 18 миллионов новых случаев заражения каждую неделю и 45 тысяч смертей. Очередные антирекорды за последние сутки фиксируют во Франции, Сербии, Молдавии, Бразилии. На карантин был вынужден уйти и президент Парагвая, у которого выявили ковид. Точечные меры вводят власти канадских провинций. В Квебеке непривитым гражданам предложили внести свой вклад в борьбу с пандемией – финансовый, в счёт поддержки медиков. К тому же антипрививочникам запретили продавать алкоголь, да и вообще что-либо: без сертификата теперь даже не попасть в магазин.

Эффективность подобных жёстких мер граждане некоторых стран уже ощутили на себе: кое-где "омикрон" постепенно начинает отступать. Например, в Великобритании, где рост числа заболевших пошёл на спад. Однако медики не устают повторять: любые ограничения окажутся действенными лишь при достижении коллективного иммунитета.

Анна Пешехонова. "ТВ Центр".

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