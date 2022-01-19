В Думе предложили новую меру поддержки детей-инвалидов и сирот

В ходе весенней сессии депутаты планируют рассмотреть ряд важных законопроектов

В Госдуме в ходе весенней сессии планируют рассмотреть ряд важных законопроектов, направленных на социальную защиту граждан.

Помощь людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, является одним из приоритетов для партии "Единая Россия". Депутаты неоднократно выступали с инициативами по поддержке населения. В частности, был предложен документ о сохранении социальной доплаты к пенсии по потере кормильца и инвалидности для подростков во время летней подработки.

"Если ребёнок-инвалид или ребёнок, получающий пенсию по потере кормильца, идёт работать летом, в период летних каникул, по направлению центра занятости, по программе профориентации и трудовой адаптации, получает очень скромную зарплату, он теряет социальную доплату к пенсии. И уже в самые ближайшие дни мы рассмотрим в первом чтении законопроект, который устраняет эту несправедливость", - сказала Екатерина Стенякина, депутат Госдумы, член комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов, член комиссии Генерального совета партии "Единая Россия" по защите материнства, детства и поддержки семьи.

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