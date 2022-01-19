ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Думе предложили новую меру поддержки детей-инвалидов и сирот

11:52
  • среда
  • 19 января 2022

В ходе весенней сессии депутаты планируют рассмотреть ряд важных законопроектов

В Госдуме в ходе весенней сессии планируют рассмотреть ряд важных законопроектов, направленных на социальную защиту граждан.

Помощь людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, является одним из приоритетов для партии "Единая Россия". Депутаты неоднократно выступали с инициативами по поддержке населения. В частности, был предложен документ  о сохранении социальной доплаты к пенсии по потере кормильца и инвалидности для подростков во время летней подработки.

"Если ребёнок-инвалид или ребёнок, получающий пенсию по потере кормильца, идёт работать летом, в период летних каникул, по направлению центра занятости, по программе профориентации и трудовой адаптации, получает очень скромную зарплату, он теряет  социальную доплату к пенсии. И уже в самые ближайшие дни мы рассмотрим в первом чтении законопроект, который устраняет эту несправедливость", - сказала Екатерина Стенякина, депутат Госдумы, член комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов, член комиссии Генерального совета партии "Единая Россия" по защите материнства, детства и поддержки семьи.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Ребенок с ограниченными возможностями
Ребенок с ограниченными возможностями
Заседание Госдумы
Заседание Госдумы
Здание Госдумы
Здание Госдумы
Заседание Госдумы России
Заседание Госдумы России
Заседание Госдумы России
Заседание Госдумы России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.