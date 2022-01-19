Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение Марии Фоменко

Мать девочки поблагодарила всех неравнодушных

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita благодарят всех, кто не остался равнодушным и помог собрать средства на лечение Маши Фоменко. Ее историю мы рассказывали накануне.

Слова благодарности от мамы: "Дорогие благотворители и зрители телеканала ТВЦ! Наши волшебники! Хочу от всего сердца поблагодарить Вас за то, что Вы откликнулись на нашу просьбу о помощи! Сбор закрыт! Без Вас мы бы не справились! Спасибо Вам большое за Вашу отзывчивость, сострадание, за Ваши добрые сердца. Благодаря Вам моя дочь сможет начать следующий этап лечения! Благодарю за шанс для моего ребенка реализовать все задуманное, осуществить свои мечты! Я желаю Вам всего самого доброго! Крепкого здоровья Вам и Вашим близким! Пусть на Вашем пути встречаются только добрые и отзывчивые люди! Пусть удача сопровождает Вас во всем! Дай Бог Вам здоровья! Еще раз огромное спасибо!"

12-летняя Маша изо всех сил борется с нейробластомой правого надпочечника. Она перенесла уже 20 курсов химиотерапии, операцию по удалению опухоли. Лечение дало результат! Но чтобы полностью победить болезнь, девочке уже на этой неделе нужно пройти иммунотерапию. Жизненно важный препарат стоит более 2 миллионов рублей. И благодаря вам у семьи есть эти деньги. Вся необходимая сумма собрана. Но у фонда много других подопечных, которым срочно нужна помощь. А сделать это просто. Достаточно отправить сообщение на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона.

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