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Актер Михаил Ножкин отмечает юбилей

12:00
  • среда
  • 19 января 2022

Ему исполнилось 85 лет

Актёр, поэт, телеведущий. 85 лет отмечает сегодня Михаил Ножкин. Всю свою жизнь народный артист РСФСР посвятил искусству, причём в совершенно разных жанрах.

Имя Ножкина известно нескольким поколениям зрителей. Он служил в Театре эстрады, читал сатирические куплеты как артист Москонцерта, был одним из первых ведущих передачи "Голубой огонёк". Но настоящую всенародную любовь Ножкину принесли роли в кино. Советский контрразведчик в "Ошибке" и "Судьбе резидента", офицер Рощин в "Хождении по мукам", князь Голицын в "Юности Петра".

Большинство работ артиста посвящены темам патриотизма и Великой Отечественной войны, как и многие его стихи и песни, среди которых "Последний бой" и "Под городом Ржевом".

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