"Золотые ребята!" Волочкова рассказала о разговоре с полицией

Балерина вышла на связь

Сотрудники полиции провели беседу с балериной Анастасией Волочковой и ее спутником после отказа надеть маску в самолете.

Балерина пригласила работников правоохранительных органов посетить ее представление с семьей.

"У нас все хорошо! Пообщались с представителями полиции, золотые ребята. Многие будут на балете, с детьми", - сообщила Волочкова в своем Instagram.

Волочкова и ее спутник Сергей возвращались домой с Мальдив, когда бортпроводник высказал балерине претензию по поводу отсутствия маски. Волочкова заявила, что маска у нее была, но приспущенная. Балерина уверена, что сотрудник авиакомпании "просто до нее докопался", в то время как "полсамолета сидели без масок".

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