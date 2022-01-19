"Золотые ребята!" Волочкова рассказала о разговоре с полицией

Балерина вышла на связь
Сотрудники полиции провели беседу с балериной Анастасией Волочковой и ее спутником после отказа надеть маску в самолете.
Балерина пригласила работников правоохранительных органов посетить ее представление с семьей.
"У нас все хорошо! Пообщались с представителями полиции, золотые ребята. Многие будут на балете, с детьми", - сообщила Волочкова в своем Instagram.
Волочкова и ее спутник Сергей возвращались домой с Мальдив, когда бортпроводник высказал балерине претензию по поводу отсутствия маски. Волочкова заявила, что маска у нее была, но приспущенная. Балерина уверена, что сотрудник авиакомпании "просто до нее докопался", в то время как "полсамолета сидели без масок".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram