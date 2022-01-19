Участники программы "Больше, чем путешествие" побывали на экскурсии в "Сколково"

Юные туристы - призеры и финалисты конкурсов платформы "Россия - страна возможностей"

В столичном технопарке "Сколково" встретили участников программы развития молодёжного туризма "Больше, чем путешествие".

Гостям из других городов провели экскурсию в инновационном центре и рассказали о передовых медицинских технологиях. Юные туристы - призёры и финалисты конкурсов президентской платформы "Россия - страна возможностей".

Ранее по поручению Владимира Путина для них организовали бесплатные поощрительные поездки по разным маршрутам.

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