Участники программы "Больше, чем путешествие" побывали на экскурсии в "Сколково"

Юные туристы - призеры и финалисты конкурсов платформы "Россия - страна возможностей"
В столичном технопарке "Сколково" встретили участников программы развития молодёжного туризма "Больше, чем путешествие".
Гостям из других городов провели экскурсию в инновационном центре и рассказали о передовых медицинских технологиях. Юные туристы - призёры и финалисты конкурсов президентской платформы "Россия - страна возможностей".
Ранее по поручению Владимира Путина для них организовали бесплатные поощрительные поездки по разным маршрутам.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram