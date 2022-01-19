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В прорубь с головой: православные отмечают Крещение

12:01
  • среда
  • 19 января 2022

У иорданей выстроились очереди

День Крещения Господня, или Богоявления отмечают сегодня православные россияне. В храмах совершается чин великого освящения воды. А тысячи верующих в праздничную ночь окунулись в специальные купели, устроенные на водоёмах.

В столице у храмов выстраиваются очереди. Утром здесь провели молебен. Прихожане набирают святую воду.

Христиане верят, что она  обладает чудесными свойствами. По традиции, сотни тысяч россиян этой ночью окунулись в купели.

Жители Владивостока одними из первых пришли к иорданям. Десятки людей на Юбилейном пляже. Ночью здесь было морозно. Для многих это важная, многолетняя традиция. 

В Хабаровском крае к крещенским прорубям приходят семьями. Рядом дежурят медики и сотрудники МЧС. 

Сразу 14 купелей оборудовали у Главного храма Вооруженных сил России в подмосковной Кубинке. Обряд омовения совершали не только военнослужащие, но и жители ближайших населенных пунктов. 

В подмосковной Власихе, где располагается штаб Ракетных войск стратегического назначения, окунувшихся в прорубь согревали песнями. 

"Наша главная задача - поддержать всех участников крещенских гуляний, тех, кто участвовал в купании, сам лично я тоже участвовал, поднять боевой дух", - говорит заместитель начальника Ансамбля песни и пляски РВСН Вячеслав Саитов.

Те, кто встречает великий православный праздник в Крыму, отправляются в Херсонес. Для верующих это священное место.  Здесь крестили князя Владимира. После службы прихожане окунаются в воды Чёрного моря.

Верующие уверены, что сегодня вода очищает не только тело, но и дух. А светлые мысли и желания имеют особую силу.

Виктор Прокушев, Никита Васильев, Егор Хлябич. "ТВ Центр".

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