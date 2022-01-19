Ледяной коллапс в Петербурге: дворников не хватает, жители ломают ноги

Все больше жителей обращаются за медицинской помощью

Погода приносит всё новые неприятности жителям сразу нескольких российских регионов. Последствия ливней и мокрого снега устраняют на Кубани. В Краснодаре затопило улицы - ливнёвки не справлялись с потоками воды. А в Сочи из-за разгула стихии ограничено движение общественного транспорта. А в Волгоградской области на дорогах снежные заносы и гололед. По скользким улицам из-за риска получить травму с трудом передвигаются пешеходы. В Санкт-Петербурге всё больше жителей обращаются за медицинской помощью.

Прогулка по обледенелому тротуару пешком - это лотерея. Выигравший - дойдёт, куда планировал. Проигравший - окажется в больнице. Надежда Кожевникова после падения зимой 2019 серьезно повредила лодыжку. Два месяца в гипсе, плюс смертельно опасный "посттравматический тромбоз". Год и десятки тысяч рублей на лечение. В этом году снова больно упала на льду, почти на том же месте. И терпение лопнуло. Женщина готовит обращение в суд

"Конечно, сбор документов в суд занимает очень много времени. Требует большого погружения, этим надо заниматься. Но это надо делать. Это угроза нашему здоровью, а в ряде случаев и жизни", - говорит женщина.

С начала года в районных службах сотни жалоб от горожан на гололед. Горячая линия не успевает принимать вызовы. Профильный комитет отчитывается о миллионах кубометров вывезенного снега.

"Ежедневно выходят на линии тысячи единиц техники. 1200 ручников постоянно по всем районам города Санкт-Петербурга, соответственно, там работают. Хватает? Конечно же, наверное, не хватает", - говорит председатель комитета по благоустройству и дорожному хозяйству Василий Пониделко.

В Петербурге 18 районов, значит, в каждом трудится с лопатами и ломами примерно по 60-70 дворников. И это на десятки улиц и переулков.

"Мы только очищаем улицу, допустим, Жуковского за сколько-то времени, допустим, за неделю. Очистили, снег выпал. Снова начинаем", - рассказывает дворник Игорь Красилюк.

Те, кто живет в Петербурге с советских времен, говорят: раньше в городе существовала ленинградская дворницкая школа. Были свои секреты, свои хитрости. Сегодня, увы, совсем забытые.

В некоторых районах жители уже сами начали закупать песок и рассыпать его по дорожкам. Такое вот коммунальное самообслуживание. По факту многочисленных жалоб от горожан уже начала проверку прокуратура.

"Прокуратура по сообщениям местных жителей в социальных сетях о травмировании при падении на гололёде организовала проверки исполнения федерального законодательства, при содержании пешеходных зон и дорог в зимний период", - говорит старший помощник прокурора Санкт-Петербурга по связям со СМИ Екатерина Дмитриева.

Городские власти обещают отчистить город к началу третьего зимнего месяца. Горожане ждут.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев. Северо-Западное бюро "ТВ Центра", Санкт-Петербург.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram