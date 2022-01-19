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Туристов предупредили об изменении антиковидных правил в Египте

11:02
  • среда
  • 19 января 2022

Прибывающих в страну туристов будут тестировать на коронавирус

Власти Египта приняли решение ужесточить правила въезда туристов в страну на фоне распространения штамма коронавируса "омикрон". Об этом в среду, 19 января, рассказали в пресс-службе туроператора "Интурист".

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Как рассказали в компании со ссылкой на перевозчика Azur Air, с 22 января в Египте вводится всеобщее тестирование прибывающих туристов на COVID-19. Лица, получившие положительный результат, будут помещены в обсерватор на пять дней.

Прежние правила предполагали, что можно въехать в Египет при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус или документа о вакцинации, в том числе "Спутником V".

В "Интуристе" отметили неясности в присланном документе. В частности, там не оговорено, будут ли тестировать на коронавирус детей, также неясно, бесплатно ли будут делать тесты.

Запросы на уточнение данных направлены в российский офис министерства туризма и древностей Египта и в другие органы власти государства. Туристов предупреждают о необходимости подготовиться к новому порядку въезда, сообщает РИА Новости.

Тем временем власти Израиля открыли границы для иностранцев, привитых "Спутником V" и другими зарубежными вакцинами. Для въезда туристы обязаны получить две дозы препарата. С момента второй прививки должно пройти не менее 14 дней и не более полугода.

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