Собянин расширил транспортные льготы многодетным семьям

Право бесплатного проезда получили вторые родители

Оба родителя в многодетных семьях в Москве смогут пользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте. Соответствующее постановление в среду, 19 января, подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Согласно документу, вторые родители в многодетных семьях получат право бесплатного проезда в общественном транспорте и пригородных электропоездах. Оформить социальную карту для получения права бесплатного проезда можно в центрах "Мои документы".

Наряду с этим право бесплатного проезда предоставляется детям из многодетных семей в возрасте от 16 до 18 лет независимо от факта обучения в образовательных учреждениях. Соответствующее право по социальной карте будут продлевать автоматически.

Новая льгота распространится на проживающие в столице 191 тысячу многодетных семей, воспитывающих 475 тысяч детей, сообщает АГН "Москва".

Ранее в России предложили ввести налоговый вычет на покупку автомобиля для отдельных категорий граждан, в том числе для многодетных семей.

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