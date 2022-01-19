Торговому комплексу на западе Москвы грозит закрытие за нарушение антиковидных мер

Проверка выявила ряд нарушений

Торговый комплекс "Трамплин" на Ярцевской улице в Москве могут закрыть в связи с нарушением мер профилактики коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 19 января, рассказал главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Андрей Поплавский.

Специалист рассказал об обнаружении нарушений во время мониторинга соблюдения объектами торговли режима повышенной готовности.

В частности, сотрудники и посетители находились на территории магазина без средств индивидуальной защиты. Также зафиксированы случаи ношения масок ненадлежащим образом — на подбородке, что также является нарушением.

Поплавский отметил, что за выявленные нарушения юридическое лицо могут оштрафовать на 300 тысяч рублей. Предприятию может грозить штраф до миллиона рублей либо приостановка деятельности на срок до 90 суток, если будет установлен факт причинения вреда здоровью человека, сообщает АГН "Москва".

Накануне длинных зимних праздников глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк предупредил руководство столичных торговых центров, магазинов и ресторанов о контроле за соблюдением антиковидных мер. Нарушителям пообещали крупные штрафы.

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