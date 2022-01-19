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Захарова рассказала о подготовке встречи Лаврова и Блинкена

11:06
  • среда
  • 19 января 2022

Переговоры могут состояться уже в эту пятницу

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" анонсировала встречу главы МИД Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
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"О встрече договорились, сейчас эта встреча прорабатывается. Действительно, звучала дата 21 января, Женева. Я видела, что Госдеп уже ее объявил", - сказала спикер внешнеполитического ведомства.

При этом дипломат заметила, что проработка встречи продолжается. По словам Захаровой, переговоры Лаврова и Блинкена "могут" состояться в обозначенный день.

Ранее в Госдепе заявили, что встреча в Женеве будет направлена на продолжение дипломатического взаимодействия по вопросам безопасности.

Прежде Захарова поймала Блинкена противоречии. Госсекретарь заявил, что цель США на переговорах с Россией по гарантиям безопасности - защита основных принципов международных отношений. "Правильно ли мы понимаем, что Вашингтон более не поддерживает "суверенитет Косово" и более не возражает против возвращения Сирии в Лигу арабских государств?", - отреагировала представитель МИД.

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