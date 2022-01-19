"Я пыталась потушить сама": Воронкова рассказала о борьбе с пожаром в квартире

Актриса в тяжелом состоянии
Пострадавшая при пожаре заслуженная артистка России Вера Воронкова лежит в реанимации, ее состояние тяжелое.
"Пока мы знаем только, что актриса находится в больнице, в реанимации, что состояние ее тяжелое, но стабильное" - сказала пресс-атташе актрисы РИА Новости.
Как пишет telegram-канал "112", у 56-летней Воронковой ожоги 31% тела: пострадали голова, лицо, шея и спина. У дочери – отравление угарным газом. "Московский комсомолец" утверждает, что при пожаре погибла кошка артистки.
"Я пыталась ее (елку - прим. ред.) потушить сама, но огонь быстро перешел на натяжной потолок, поскольку елка у нас высокая. С него начало капать. Собственно, все, что я успела — перекрыть газ и разбудить дочь", - рассказала НТВ Воронкова.
Пожар в квартире на проспекте Мира, принадлежащей Вере Воронковой, произошел в ночь на 19 января. Из-за замыкания проводки загорелись новогодняя елка и личные вещи в гостиной. Пожар оперативно потушили на площади шесть квадратных метров, однако в результате ЧП пострадали сама Воронкова и ее 14-летняя дочь.
Воронкова известна российскому зрителю по работе в сериалах "Предчувствие", "Марш Турецкого", "Каменская-4", "Журов".
Видео: смотрите выпуск программы "Мой герой" с участием Веры Воронковой на ТВЦ.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram