В России выявили 33899 новых случаев коронавируса

Скончались 698 человек

В России за минувшие сутки зарегистрировано 33899 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.

Скончались за сутки 698 человек, выздоровели 22920 заболевших.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве - 8795. В Московской области за сутки заболели 2626 человек, в Санкт-Петербурге - 4382.

За весь период пандемии в стране выявлено 10899411 случаев инфекции. Умерли 323376 пациентов. Выздоровели 9925855 человек.

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