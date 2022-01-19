Почти 2 тысячи пациентов вылечились от ковида в Москве за сутки

За сутки госпитализирован 861 человек

За сутки в Москве от COVID-19 поправились 1997 человек, сообщили в оперштабе по контролю за распространением заболевания.

Всего в столице вылечились уже 1 913 326 пациентов.

"В Москве выявлено 8795 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки госпитализирован 861 человек, скончался 71 пациент. На ИВЛ находятся 504 человека", - также сообщили в штабе.

Власти напомнили, что при появлении симптомов ОРВИ следует обращаться к врачу без предварительной записи. Все пациенты с ОРВИ будут приняты в день обращения.

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