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Суд в Москве заочно арестовал угнавших самолет братьев

12:19
  • среда
  • 19 января 2022

Инцидент произошел в 2001 году

Дорогомиловский суд Москвы заочно избрал меру пресечения братьям Ирисхану и Денису Арсаевым, которые угнали самолет в 2001 году.
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"Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ирисхана и Дениса Арсаевых. Срок ареста установлен на два месяца с момента задержания на территории России или экстрадиции", - приводит сообщение пресс-службы суда РИА "Новости".

Дело ведется по статье об угоне воздушного судна по предварительному сговору.

15 марта 2001 года во время перелета из Москвы в Стамбул Ту-154 был захвачен тремя террористами. Лайнер сел в Саудовской Аравии, там его взяли штурмом подразделения спецназа. Погибли три человека - бортпроводница, пассажир и один из захватчиков Сульян Арсаев.

Двое других террористов были арестованы саудовскими правоохранителями, выдать их российской стороне местные власти отказались.

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