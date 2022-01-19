Суд в Москве заочно арестовал угнавших самолет братьев

Инцидент произошел в 2001 году

Дорогомиловский суд Москвы заочно избрал меру пресечения братьям Ирисхану и Денису Арсаевым, которые угнали самолет в 2001 году.

"Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ирисхана и Дениса Арсаевых. Срок ареста установлен на два месяца с момента задержания на территории России или экстрадиции", - приводит сообщение пресс-службы суда РИА "Новости".

Дело ведется по статье об угоне воздушного судна по предварительному сговору.

15 марта 2001 года во время перелета из Москвы в Стамбул Ту-154 был захвачен тремя террористами. Лайнер сел в Саудовской Аравии, там его взяли штурмом подразделения спецназа. Погибли три человека - бортпроводница, пассажир и один из захватчиков Сульян Арсаев.

Двое других террористов были арестованы саудовскими правоохранителями, выдать их российской стороне местные власти отказались.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram