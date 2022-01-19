В России могут ввести наказание за психическое насилие

Законопроект о наказании за побои могут расширить
В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за психическое насилие.
С такой инициативой выступила первый замглавы комитета нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству Ирина Панькина.
"Хотелось бы, чтобы <…> все-таки подумали касательно угроз за применение насилия, внести все-таки в уголовный кодекс насилие не только физическое, но и психическое", - сообщила парламентарий на заседании.
Депутат предложила подумать об этом ко второму чтению законопроекта о наказании за побои, передает РИА Новости.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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