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В России могут ввести наказание за психическое насилие

12:09
  • среда
  • 19 января 2022

Законопроект о наказании за побои могут расширить

В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за психическое насилие.

С такой инициативой выступила первый замглавы комитета нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству Ирина Панькина.

"Хотелось бы, чтобы <…> все-таки подумали касательно угроз за применение насилия, внести все-таки в уголовный кодекс насилие не только физическое, но и психическое", - сообщила парламентарий на заседании.

Депутат предложила подумать об этом ко второму чтению законопроекта о наказании за побои, передает РИА Новости.

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