Передышка в снегопадах: москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

Мороз начнет усиливаться

Погода в столичном регионе на неделе с 24 января изменится: снегопады прекратятся, а мороз, напротив, усилится. Об этом рассказала главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, погоду в Москве будет определять антициклон над Уралом, благодаря которому жителей столицы ожидает передышка в снегопадах. Наряду с этим морозы начнут усиливаться.

Уже в выходные 22 и 23 января характер погоды начнет меняться. В субботу прогнозируется облачная погода и небольшой снег. Днем температура составит три-пять градусов мороза, ночью возможно до минус 12 градусов.

В воскресенье атмосферное давление немного подрастет, погода будет облачная с прояснениями. Небольшой снег пройдет местами. Ночью ожидается температура минус 8-13 градусов, днем — в районе пяти-семи градусов мороза, сообщает РИА Новости.

В Москве тем временем продолжает действовать желтый уровень погодной опасности. Синоптики обещают до трети месячной нормы осадков.

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