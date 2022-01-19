Врач перечислила пять симптомов холодовой аллергии

Встречаются и необычные реакции организма

В холодное время года у нас часто краснеют руки и щеки. Это нормальная реакция организма на мороз. Но некоторые сталкиваются и с аллергической реакцией на холод. По каким симптомам можно у себя распознать аллергию на холод - в интервью "ТВ Центру" рассказала врач-аллерголог Надежда Логина.

Покраснение и отек кожи

Это самый такой распространенный, часто встречающийся вид холодовой аллергии. Обычно краснеют, отекают и шелушатся открытые участки кожи, это лицо. У деток даже могут появиться высыпания на коже лица, складочках около губ, носа, похожие на герпетические. Но отличаются от последних тем, что при входе ребеночка в теплое помещение через 10-15 минут они бесследно исчезают.

Насморк, заложенный нос

У лиц, страдающих бронхиальной астмой, аллергическим ринитом, холодный воздух может спровоцировать насморк, обильные выделения из носа, глаз и даже кашель, и у больных астмой - приступы удушья.

Слезотечение, кашель и одышка

Слезотечение за счет отека верхних дыхательных путей, кашель и приступы удушья.

Головная боль

У пациента, страдающего повышенной чувствительностью к холоду, при выходе на улицу буквально в течение нескольких минут возникают сильнейшие головные боли. Головная боль нарастает, присоединяется тошнота. Симптомы быстро проходят в теплом помещении. Через 20-10 минут после прихода в тепло все это исчезает, головная боль прекращается. Не только холодный воздух может спровоцировать вот эти симптомы головной боли, но холодные напитки и даже холодная пастель.

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Наиболее опасными проявлениями холодовой аллергии возникают в летнее время года, именно в жару. При купании в море и других водоемах у лиц, страдающих холодовой аллергией, вследствие большой разницы температуры горячего воздуха и прохладной воды может наступить резкое охлаждение тела. У человека могут развиться анафилактические реакции вплоть до анафилактического шока.

Следует все-таки обратиться к доктору и провести очень простой диагностический тест, так называемая, проба Дункана. Кусочек льда накладывают на нижнюю треть предплечья и держат три минуты. У пациента, страдающего холодовой аллергией, возникает резкий отек, вот такое пятно белое, окруженное ярким ареалом красноты.

По материалам утреннего канала "Настроение" ("ТВ Центр").

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