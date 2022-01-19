Россияне назвали качества хорошего начальника

Каждый третий верит, что начальником может стать любой человек

Две трети (67%) россиян, принявших участие в опросе портала "Работа в России", полагают, что начальником может стать только обладатель лидерских качеств.

При этом 33% участников исследования верят, что начальником может стать любой человек — было бы желание.

Подавляющему большинству, 95% респондентов, важно, когда руководитель поддерживает инициативы и мотивирует сотрудников высказывать свои предложения.

Среди важных качеств хорошего начальника 47% назвали умение ставить задачи и контролировать их исполнение, 32% — спокойствие и умение держать себя в руках, не повышая голос на сотрудников.

Для каждого десятого важно наличие чувства юмора у руководителя. А 28% респондентов готовы остаться на текущем месте работы только из-за того, что их начальник — замечательный человек.

При этом 11% заявили, что им все равно, какими качествами обладает руководитель.

Говоря об оптимальном возрасте начальника, 44% респондентов хотели бы видеть своим шефом человека старше 40 лет, для 36% это не имеет значения. 11% убеждены, что начальник должен быть старше 50 лет, 8% опрошенных предпочитают руководителя около тридцати лет, сообщает ТАСС.

Ранее в ходе опроса россияне рассказали, по каким причинам начальники повышают на них голос. Каждый пятый объясняет это стрессом и плохим настроением, а 11% россиян считают беспричинным повышение голоса в офисе.

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