Академик объяснил оправданность сокращения карантина по COVID-19

Длительность карантина в России сократили до семи дней

Прежняя продолжительность карантина по коронавирусной инфекции в две недели была перестраховкой, поэтому сокращение этого срока оправдано. Такое мнение высказал академик РАН, доктор медицинских наук Вадим Покровский.

Эксперт пояснил, что случаи, когда вирус выделяется больше семи дней, достаточно редки, поэтому сокращение длительности карантина по COVID-19 носит вполне рациональный характер.

В настоящее время очень важны экономический и социальный факторы, благодаря меньшему сроку карантина люди будут меньше оторваны от работы, отметил Покровский.

В интервью радио Sputnik академик напомнил о ситуации в ряде государств Запада, где наблюдается нехватка педагогов и медиков, оказавшихся на больничном.

18 января вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что срок карантина по коронавирусу в России сокращен с двух недель до семи дней. Она объяснила это оптимизацией подходов к карантину и лабораторному исследованию граждан.

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