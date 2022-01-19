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Академик объяснил оправданность сокращения карантина по COVID-19

12:24
  • среда
  • 19 января 2022

Длительность карантина в России сократили до семи дней

Прежняя продолжительность карантина по коронавирусной инфекции в две недели была перестраховкой, поэтому сокращение этого срока оправдано. Такое мнение высказал академик РАН, доктор медицинских наук Вадим Покровский.
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Эксперт пояснил, что случаи, когда вирус выделяется больше семи дней, достаточно редки, поэтому сокращение длительности карантина по COVID-19 носит вполне рациональный характер.

В настоящее время очень важны экономический и социальный факторы, благодаря меньшему сроку карантина люди будут меньше оторваны от работы, отметил Покровский.

В интервью радио Sputnik академик напомнил о ситуации в ряде государств Запада, где наблюдается нехватка педагогов и медиков, оказавшихся на больничном.

18 января вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что срок карантина по коронавирусу в России сокращен с двух недель до семи дней. Она объяснила это оптимизацией подходов к карантину и лабораторному исследованию граждан.

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