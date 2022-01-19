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В московском метро вырос спрос на маски

12:19
  • среда
  • 19 января 2022

Контроль за их ношением усилен в связи с "омикроном"

Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов сообщил через пресс-службу столичного Департамента транспорта, что в метро города спрос на маски вырос за неделю на 30%.
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"Мы благодарны тем пассажирам, кто ответственно относится к себе и окружающим", - отметил заммэра.

Согласно данным Дептранса, 99% пассажиров заходят в метрополитен в масках.

"Мы продолжаем усиленно дезинфицировать станции, вагоны, трамваи и автобусы, по ночам используем тепловые распылители, и выполняем все требования Роспотребнадзора", - уточнили в ведомстве.

С весны 2020 года в метро продают маски. Сейчас контроль за их ношением усилен в связи с распространением штамма коронавируса "омикрон".

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