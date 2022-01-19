Опьянение и нецензурная брань: в полиции рассказали о поведении Волочковой

Балерину доставили в отделение после конфликта в самолете

Гражданка 1976 года рождения нарушила общественный порядок в самолете, следовавшем в Москву, что потребовало присутствия сотрудников правоохранительных органов. Об этом в среду, 19 января, рассказали в управлении на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Как уточнил источник в правоохранительных органах, речь идет о балерине Анастасии Волочковой.

Звезда оказалась в центре нового скандала, возвращаясь после отдыха на Мальдивских островах. Стюарды рассказали полицейским, что женщина с признаками алкогольного опьянения позволила себе нецензурную брань, при этом она находилась без средств индивидуальной защиты.

По словам источников в правоохранительных органах, в дежурной части балерина вела себя неадекватно, размахивала руками и оскорбляла сотрудников полиции, находящихся при исполнении должностных обязанностей, сообщает РИА Новости.

Сама Волочкова изложила другую версию событий. Конфликт в самолете, по словам балерины и ее спутника, спровоцировал бортпроводник, который якобы "докопался" из-за маски именно до звезды, а в полиции с ситуацией разобрались "золотые ребята".

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