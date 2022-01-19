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Поклонская не едет в Кабо-Верде

12:35
  • среда
  • 19 января 2022

Экс-прокурор отказалась стать послом

Экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская отказалась стать послом России в Кабо-Верде по личным обстоятельствам.
Поклонская опубликовала первое фото в дипломатическом мундире

"У Натальи Поклонской изменились личные обстоятельства, и ее отъезд послом в Кабо-Верде не состоится по этим причинам", - сообщили "Интерфаксу" в МИД России.

В свою очередь Поклонская заверила, что хочет быть полезной для России. "Я готова на любую должность, где буду полезна государству", - сообщила она ТАСС.

13 октября президент России Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде. Бывший депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма призналась, что российский лидер исполнил ее мечту о дипломатической работе.

На Украине против экс-прокурора Крыма возбуждены дела о "государственной измене" и "нарушении законов и обычаев войны". Киевский апелляционный суд разрешил задержать Наталью Поклонскую.

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