Умер старейший мужчина в мире

Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия родился в Леоне в 1909-м

На 113-м году жизни умер испанец Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия - самый пожилой мужчина в мире, говорится в заявлении на сайте Книги рекордов Гиннесса.

"Книга рекордов Гиннесса опечалена тем, что Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия умер в своем доме в возрасте 112 лет и 341 дня", - сказано в сообщении.

Причина смерти не уточняется.

Рекордсменом мужчину объявили в сентябре 2021 года в возрасте 112 лет и 211 дней. У Сатурнино семь дочерей, 14 внуков и 22 правнука.

Родился он в 1909 году в Леоне. В годы гражданской войны в Испании работал сапожником, производя обувь для солдат.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram