Студентку-юриста задержали за попытку взорвать банкомат

Девушка хорошо училась

В Ленинградской области задержали 21-летнюю студентку юридического факультета, которая попыталась взорвать банкомат.

Инцидент произошел 18 января в поселке Вырица. Девушка попыталась вскрыть банкомат с 3,3 миллионами рублей с помощью газового баллона и пластиковых труб. Довести дело до конца не дал охранник, и студентка сбежала.

Девушку оперативно задержали дома в Санкт-Петербурге. У нее изъяли одежду, рюкзак, маску, перчатки, использовавшиеся при совершении преступления, а также аэрозольный баллончик, отмычки и комплект ножей.

Возбуждено уголовное по статье "Покушение на кражу", сообщили в региональном МВД. Полицейские устанавливают возможных соучастников студентки.

Злоумышленница – студентка четвертого курса Санкт-Петербургской юридической академии. Как сообщает издание 78.ru, девушка хорошо училась, заняла третье место на Всероссийской студенческой олимпиаде по международному космическому праву. На преступление ее толкнули накопившиеся долги по кредитам.

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