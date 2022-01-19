ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Студентку-юриста задержали за попытку взорвать банкомат

13:13
  • среда
  • 19 января 2022

Девушка хорошо училась

В Ленинградской области задержали 21-летнюю студентку юридического факультета, которая попыталась взорвать банкомат.
Вооруженный грабитель вынес из банка в Екатеринбурге 10 миллионов

Инцидент произошел 18 января в поселке Вырица. Девушка попыталась вскрыть банкомат с 3,3 миллионами рублей с помощью газового баллона и пластиковых труб. Довести дело до конца не дал охранник, и студентка сбежала.

Девушку оперативно задержали дома в Санкт-Петербурге. У нее изъяли одежду, рюкзак, маску, перчатки, использовавшиеся при совершении преступления, а также аэрозольный баллончик, отмычки и комплект ножей.

Возбуждено уголовное по статье "Покушение на кражу", сообщили в региональном МВД. Полицейские устанавливают возможных соучастников студентки.

Злоумышленница – студентка четвертого курса Санкт-Петербургской юридической академии. Как сообщает издание 78.ru, девушка хорошо училась, заняла третье место на Всероссийской студенческой олимпиаде по международному космическому праву. На преступление ее толкнули накопившиеся долги по кредитам.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Студентка-юрист попыталась взорвать банкомат
Студентка-юрист попыталась взорвать банкомат
Студентка-юрист попыталась взорвать банкомат
Студентка-юрист попыталась взорвать банкомат
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.