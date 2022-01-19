Обильное питье, жаропонижающие и противовирусные препараты: инфекционист о лечении "омикрона"

Симптомы вируса напоминают проявления ОРВИ
При первых признаках заражения "омикроном" помогут жаропонижающие и противовирусные препараты. Об этом рассказала главный инфекционист департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина.
"Симптоматика практически совпадает с классическим проявлением ОРВИ. Начало заболевания, как правило, сопровождается интоксикацией и высокой температурой, головной и мышечной болью. В этом случае необходимо выпивать не менее 2 литров жидкости в сутки, измерять температуру тела три раза в день и принимать жаропонижающие препараты (ибупрофен, парацетамол)", - сказала Сметанина.
По ее словам, полезными для лечения могут быть такие противовирусные препараты, как гриппферон, генферон лайт, а также противовирусные средства с широким спектром активности, например, умифеновир (арбидол) или риамиловир (триазавирин).
В то же время Сметанина призвала отказаться от самолечения антибиотиками.
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