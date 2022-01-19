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В Кремле отреагировали на предложение Эрдогана о переговорах по Украине

13:17
  • среда
  • 19 января 2022

Важно сподвигнуть Киев выполнять Минские соглашения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал приглашение со стороны президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес Владимира Путина и Владимира Зеленского приехать в республику для переговоров по российско-украинским отношениям, передает ТАСС.
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Как отметил кремлевский спикер, Москва приветствует усилия любых стран по урегулированию на Украине.

Вместе с тем Песков подчеркнул, что обстановка на Украине является весьма и весьма напряженной. Усугубляют ее поставки оружия в эту страну, а также военные маневры НАТО.

Важно сподвигнуть Киев выполнять Минские соглашения, обратил внимание пресс-секретарь.

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