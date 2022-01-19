Кремль ответил на угрозы Берлина отключить "Северный поток 2"

Канцлер Германии связал это с ситуацией на Украине

Москве важны отношения с Германией, однако Берлину следовало бы учесть реальное положение дел на Украине. Так в среду, 19 января, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о возможности "отключения" "Северного потока 2" в случае дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины.

Представитель Кремля подтвердил, что ситуация на Украине действительно весьма напряженная, указав при этом, что в России наблюдают поставки в эту страну оружия и различные маневры и полеты авиации стран НАТО.

Именно это, по словам Пескова, приводит к напряженности. Он предложил визави, в том числе в Германии, обращать на это внимание.

Пресс-секретарь российского лидера при этом подчеркнул, что в Москве дорожат отношениями с Германией и намерены последовательно их развивать, сообщает РИА Новости.

Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт ранее заявила, что "Северный поток — 2" является экономическим проектом, и предостерегла от попыток решить конфликт вокруг Украины с помощью проектов, которые не имеют к этому никакого отношения.

Однако вслед за этим министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что попытки использовать энергетику как оружие приведут к последствия, в том числе и в связи с российским газопроводом.

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