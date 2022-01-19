Песков рассказал про "энергичные меры" по сдерживанию инфляции

На ситуацию влияют и внешние, и внутренние факторы

Текущий уровень инфляции ни для кого не является приемлемым, поэтому российские власти предпринимают определенные меры. Об этом в среду, 19 января, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что среди инфляционных факторов есть как внешние, так и внутренние — они и привели показатель к нынешнему уровню.

Чтобы минимизировать негативное влияние пресловутых факторов и вернуть инфляцию к целевому уровню, "принимаются энергичные меры", заверил Песков.

Пресс-секретарь главы государства также указал, что есть факторы, влияющие и на волатильность рубля. В их сдерживании заключается "ежедневная скрупулезная и очень ответственная работа" кабмина и Центробанка, в задачи которых входит в том числе поддержание макроэкономической стабильности, сообщает РИА Новости.

Ранее генеральный директор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков выразил мнение, что в 2022 году цены на продукты, вероятнее всего, будут расти не так быстро, как в 2021 году. По словам эксперта, можно с достаточной долей уверенности говорить, что пик инфляции уже пройден — соответственно, в 2021 году наблюдался максимальный для текущего периода рост цен.

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