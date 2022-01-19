"Летели, никого не трогали": Волочкова расплакалась после дебоша в самолете

Очередной номер балерины с маской прогремел на всю Россию

Два административных протокола составили на Анастасию Волочкову после скандала на борту самолёта. Она возвращалась в Москву и отказывалась надевать маску. Уже в "Шереметьево" её ждали полицейские. Теперь балерине грозит до 15 суток ареста.

Возмущённые пассажиры рейса, летящего с Мальдив в Москву, опубликовали видео с Анастасией Волочковой. Она устроила скандал с сотрудниками "Аэрофлота" из-за маски. Известная балерина действительно, то снимет её, то надевает. По прилёту её уже ждала полиция. В отделение на заслуженную артистку России составили несколько протоколов.

"При доставлении в дежурную часть гражданка вела себя неадекватно, размахивала руками, оскорбляла сотрудников полиции, находящихся при исполнении своих должностных обязанностей. Согласно результатам медицинского освидетельствования у пассажирки выявлено состояние алкогольного опьянения. В отношении данной гражданки составлены административные материалы по ст. 20.1 КоАП (Мелкое хулиганство), так же по ст. 20.6.1 КоАП (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). По факту оскорбления сотрудников полиции собранные материалы будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения", - говорится в сообщении управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Там, где белый песок и океан голубой и прозрачный, а заодно и стоимость отдыха начинается с полумиллиона рублей, Анастасия Волочкова провела две посленовогодние недели. Компанию составил её новый возлюбленный Сергей Кузнецов. О нём известно, что родился мужчина на Украине, в Подмосковье работает в банном комплексе. Познакомилась пара на съёмках телепередачи, на которой Сергей искал жену. А Волочкова была экспертом. Но два одиноких сердца нашли друг друга, и знакомство продолжилось в более романтической обстановке, нежели телевизионная студия.

Отдохнули отлично. И ещё обратный перелёт добавил огонька. Что случилось на борту, спросили лично Анастасию Волочкову. "У меня, я сейчас плачу, потому что я вот котика моего глажу… Что вы хотите? Вы не можете посмотреть в инстаграме", - заявила она.

Согласно информации, которую разместили в соцсетях возлюбленные, всё это была провокация. "Летели скромно, эконом-классом туда и обратно. Летели мы и никого не трогали. Взяли мы ряд аварийный, чтобы ноги мои длинные вытянуть и чтобы они отдохнули", - говорит балерина.

Всё испортил стюард Иван. Мужчина якобы обслуживал рейс, которым Волочкова летела ещё на Мальдивы. Постоянно делал замечания и на обратной дороге, продолжил провоцировать балерину.

"Анастасия, вы находитесь без маски. У меня есть видеоподтверждение… Вот сейчас прекрасно, вы находитесь в маске. К сожалению, это не первый раз, когда я к вам подхожу", - сказал Иван.

Какова была цель провокации, пара не пояснила. "Опустили маску попить кофе, съёмка, полиция, участок. Больше объяснять ничего не нужно. Это провокация", - говорит Сергей Кузнецов.

"Вы знаете, я буду подавать в суд на конкретного человека Ивана", - заявила Волочкова.

Это не первый скандал Анастасии Волочковой в пандемию. Летом 2020 года она пробралась в город Дивеево, въезд в который был ограничен из-за вспышки коронавируса. Цель - прикоснуться к святыне, посетить местный монастырь.

Очередной номер балерины прогремел на всю страну. Теперь ей грозит штраф. В перспективе уголовное дело. "Аэрофлот" тоже думает, что делать с непослушной артисткой.

Дмитрий Гусев. Валерия Дзгоева. "ТВ Центр".

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