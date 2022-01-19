В Москве ужесточили контроль за соблюдением санитарных норм

В столице сохраняется сложная эпидемиологическая обстановка

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в Москве сохраняются коронавирусные ограничения. Из-за роста числа заболевших до 1 апреля 30 процентов работников предприятий и учреждений остаются на удалёнке, а пожилые москвичи старше 65 лет - на самоизоляции.

Также ужесточен контроль за соблюдением санитарных норм в городе. Торговый комплекс "Трамплин" могут закрыть на 90 суток. В ходе мониторинга выяснилось, что многие сотрудники, а также посетители не надевают маски и ходят по магазину без них.

"Помимо этого, были отмечены случаи ношения масок на подбородке, что является нарушением. За подобные нарушения грозят штрафы в размере до 300 тысяч рублей. В случае установления факта причинения вреда здоровью человека, может быть назначен штраф до одного миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток", - сказал главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Андрей Поплавский.

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