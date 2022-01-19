В Москве простились с телеведущим Михаилом Зеленским

Он скончался в возрасте 46 лет

В Москве сегодня простились с Михаилом Зеленским. Известный телеведущий скоропостижно скончался в ночь на 12 января в Доминиканской Республике. Ему было всего 46 лет. Причиной смерти стал сердечный приступ.

Гражданская панихида прошла на Троекуровском кладбище столицы. Проводить в последний путь пришли друзья и коллеги. И каждый из них говорил об удивительных человеческих качествах журналиста.

"Миша был очень светлым человеком, который этим своим огнём зажигал эфир, зажигал тех, кто находился рядом с ним в студии, и конечно зрителей, которые смотрели его программы. Мне кажется, что, конечно, он очень рано ушёл. Он мог бы ещё очень много сделать", - говорит Эрнест Мацкявичюс.

"Вот сейчас, наверное, надо говорить о его профессионализме и так далее – это всё тоже есть. Но это человек, который всегда улыбался, всегда был тебе рад. И я помню, что когда я пришёл на работу на канал "Культура", – телевидение сложная организация, по-разному к тебе люди относятся, – он всегда отвечал на все вопросы, он всегда улыбался, он всегда был тебе рад. Ушёл такой кусок солнца", - говорит журналист, писатель, драматург, радио- и телеведущий, сценарист, театральный режиссёр Андрей Максимов.



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