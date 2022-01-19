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Путин не стал окунаться в прорубь в этом году

13:43
  • среда
  • 19 января 2022

Президент прислушался к советам РПЦ

Президент России Владимир Путин принял решение не окунаться в прорубь на Крещение из-за ситуации с COVID-19.
В Кремле ответили на вопрос о купании Путина на Крещение

Глава государства прислушался к рекомендации РПЦ о том, что следует подумать в условиях пандемии перед тем, как участвовать в Крещенских купаниях.

"В этом году все-таки президент предпочел прислушаться к рекомендациям представителей церкви и не окунаться все-таки в связи с пандемийными условиями", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В прошлом году Путин окунулся в купель утром 19 января в одну из иорданей Подмосковья. Кремль опубликовал фотографии, где президент в тулупе и валенках направляется к проруби и окунается в нее.

19 января православные отмечают Крещение Господне. В ночь на праздник традиционно начинаются крещенские купания.

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