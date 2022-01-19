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США надеются на дипломатию в ситуации вокруг Украины

13:45
  • среда
  • 19 января 2022

Вашингтон продолжает подозревать Москву в подготовке "вторжения"

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в среду после встречи с сотрудниками американского посольства в Киеве, что Вашингтон надеется на разрешение напряженности в российско-украинских отношениях в рамках пути мирной дипломатии.

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"Но решение остается за Владимиром Путиным", - добавил глава Госдепа, которого цитирует ТАСС.

По его словам, президент США Джо Байден привержен суверенитету и территориальной целостности Украины.

Блинкен также сказал, что у российской "агрессии" будут последствия.

В последнее время со стороны Запада активно звучат утверждения о якобы готовящемся Москвой "вторжении" на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал данную информацию безосновательным нагнетанием напряженности.

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