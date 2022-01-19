Врач-терапевт рассказал, что делать при первых признаках "омикрона"

Помогут обильное питье, полоскания и противовирусные препараты

Первые признаки заражения "омикроном" схожи с проявлением ОРВИ. Об этом рассказал главный внештатный специалист терапевт Департамента здравоохранения Москвы Виктор Фомин. По его словам, при насморке, жаре и головной боли нужно сразу начинать лечение.

"Первые признаки заболевания - повышение температуры, головная боль, заложенность носа, боль в горле. Прежде всего, остаться дома. Если температура не превышает 38 градусов, то снижать лекарственными препаратами ее не рекомендуется. В данном случае единственное "окно возможностей" - обильное питье (до 2 литров), мед, чай с мятой/облепихой. Необходимо отдыхать, чаще проветривать помещение и отказаться от курения", - сказал врач.

По словам Фомина, в домашней аптечке должен быть пульсоксиметр для измерения концентрации кислорода в организме. В норме она должна составлять 96-100%.

В случае повышения температуры выше 38 градусов можно принять жаропонижающие средства, например, парацетамол. Однако страдающим заболеваниями ЖКТ нужно принимать их с осторожностью. В качестве меры предосторожности жаропонижающие можно принимать вместе с омепразолом или эзомпразолом в минимальной дозе.

При боле в горле Фомин рекомендует использовать антисептики, пастилки или леденцы, спреи, полоскания, например хлоргексидином. Против насморка необходимо использовать два-три раза в день назальные капли с сосудосуживающим эффектом или промывать нос растворами на основе натуральной морской соли.

Также для лечения могут быть использованы такие противовирусные препараты, как гриппферон, генферон лайт, а также противовирусные средства с широким спектром активности, например, умифеновир (арбидол) или риамиловир (триазавирин).

В то же время применять антибиотики врач не рекомендует.

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