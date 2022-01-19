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Профицит бюджета в 2021 году превысил полтриллиона рублей

14:19
  • среда
  • 19 января 2022

Расходы составили 115,1% к утвержденному годовому объему

Федеральный бюджет России в 2021 году был исполнен с профицитом в размере 515 млрд рублей. Об этом говорится в материалах Министерства финансов.
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В ведомстве подсчитали, что объем бюджетных доходов за минувший год составил 25,287 трлн рублей — это 134,8% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному законодательно.

Из поступлений в бюджет нефтегазовые доходы составили 9,057 трлн рублей, ненефтегазовые — 16,230 трлн рублей.

Расходная часть бюджета в 2021 году составила 24,772 трлн рублей (115,1% к общему утвержденному годовому объему и 97,5% — к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных корректировок).

В Минфине уточнили, что в декабре минувшего года был зафиксирован дефицит бюджета в размере 1,984 трлн рублей, сообщает РИА Новости.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что федеральный бюджет России по результатам 2021 года был исполнен с профицитом в 0,4% ВВП.

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