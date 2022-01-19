"Средневековая темень": мэр Новокузнецка об антипрививочниках

Только вакцинация позволит победить пандемию

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов раскритиковал позицию тех, кто выступает против вакцинации от коронавируса.

"У меня есть достаточное количество знакомых и даже родственников, которые говорят, что это (прививка - прим. ред.) зараза, и в меня вливают какую-то заразу. Это средневековая темень, и непросвещенные такие мысли посещают людей", - заявил политик в эфире программы "Утро с мэром" на "Ново-ТВ".

По словам мэра, прививаться от COVID-19 нужно обязательно, только прививки позволят победить пандемию.

Ранее начальник управления по общественным проектам администрации президента России Сергей Новиков заявил, что высказывания, отрицающие пользу и необходимость вакцинации от коронавирусной инфекции, сопоставимы с геноцидом.

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