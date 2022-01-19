Назван доступный способ восстановления после коронавируса

Переболевшим важно восстановить нормальную работу легких

Доступным способом реабилитации и восстановления дыхательной системы после перенесенной коронавирусной инфекции является скандинавская ходьба. Об этом рассказала член правления Национального фитнес-сообщества Анна Полякова.

Эксперт объяснила, что особенности движения грудной клетки при скандинавской ходьбе способствуют движению легких, как следствие – восстанавливается объем легких и улучшается газообмен.

Важным достоинством скандинавской ходьбы Полякова назвала то, что она подходит для людей с хроническими заболеваниями, которым противопоказаны другие физические нагрузки.

Чтобы скандинавская ходьба принесла максимум пользы, следует соблюдать ряд правил. Начинать шаг следует как при обычной ходьбе — с пятки на носок. К этому добавляется контралатеральное движение рук, то есть движение противоположной руки. При этом важно сохранять угол между палкой и рукой.

Специалист предупредила, что не следует ни переносить очень большой вес в опору на палки, ни тащить их за собой отдельно, позади.

Рекомендуется начинать занятия скандинавской ходьбой с небольших нагрузок по 10-15 минут, ориентируясь на самочувствие. Предварительно следует размяться. Если при занятиях появится одышка, значит, нагрузка слишком велика.

Заниматься скандинавской ходьбой можно только в отсутствие острого воспалительного процесса в суставах и мышцах. При артритах, артрозах, заболеваниях сердечно-сосудистой системы следует предварительно проконсультироваться с терапевтом.

Выбирать палки для скандинавской ходьбы нужно в специализированных магазинах, ориентируясь на свой рост, а также на длину ног и рук, рассказала Полякова в интервью радио Sputnik.

Ранее кардиолог Заурбек Шугушев рассказал, что перенесенная коронавирусная инфекция может привести к серьезным последствиям со стороны сердечно-сосудистой системы. Как пояснил медик, COVID-19 способен оказывать прямое повреждающее воздействие на сердечную мышцу.

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