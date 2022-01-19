ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Почти 8 млрд рублей направят на выплаты обманутым дольщикам

15:19
  • среда
  • 19 января 2022

Деньги получат 2,3 тысячи человек

Наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства принял решение направить 7,921 млрд рублей на выплаты обманутым дольщикам. Об этом в среду, 19 января, рассказал вице-премьер России, председатель наблюдательного совета Марат Хуснуллин.
В 2020 году были восстановлены права 45 тысяч обманутых дольщиков

Замглавы кабмина уточнил, что на очередном заседании совета были приняты решения по 18 проблемным домам в шести субъектах Федерации. Благодаря этому еще 2312 дольщиков получат денежные выплаты.

Средства направят дольщикам в Московской, Ленинградской, Новосибирской, Саратовской областях, Красноярском крае и Северной Осетии.

Сведения о начале выплат будут опубликованы Фондом защиты прав граждан – участников долевого строительства в течение января, сообщается на официальном сайте правительства.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в стране впервые за всю историю есть возможность в целом решить жилищный вопрос с помощью корпорации "ДОМ.РФ". Как рассказал ее руководитель Виталий Мутко, корпорация, в частности, решает проблемы обманутых дольщиков.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Обманутые дольщики
Обманутые дольщики
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.