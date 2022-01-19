Почти 8 млрд рублей направят на выплаты обманутым дольщикам

Деньги получат 2,3 тысячи человек

Наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства принял решение направить 7,921 млрд рублей на выплаты обманутым дольщикам. Об этом в среду, 19 января, рассказал вице-премьер России, председатель наблюдательного совета Марат Хуснуллин.

Замглавы кабмина уточнил, что на очередном заседании совета были приняты решения по 18 проблемным домам в шести субъектах Федерации. Благодаря этому еще 2312 дольщиков получат денежные выплаты.

Средства направят дольщикам в Московской, Ленинградской, Новосибирской, Саратовской областях, Красноярском крае и Северной Осетии.

Сведения о начале выплат будут опубликованы Фондом защиты прав граждан – участников долевого строительства в течение января, сообщается на официальном сайте правительства.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в стране впервые за всю историю есть возможность в целом решить жилищный вопрос с помощью корпорации "ДОМ.РФ". Как рассказал ее руководитель Виталий Мутко, корпорация, в частности, решает проблемы обманутых дольщиков.

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